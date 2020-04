„Colaborarea Ponta-Ciolacu merge de minune in perioada asta, iar astazi incearca o frauda cu aprobarea decretului de prelungire a starii de urgența. Deși raportul supus maine votului plenului trebuia adoptat de 3 comisii in comun – Aparare, Juridica și Sanatate – pentru ca cele 3 comisii au discutat și votat forme diferite, au inventat in afara Regulamentului și cutumei o mascarada: se vor da 3 rapoarte diferite pe aceeași propunere”, a scris Catalin Drula pe Facebook. Deputatul USR susține ca liderii PSD și Pro Romania vor neaparat sa organizeze o ședința la care parlamentarii sa fie prezenți…