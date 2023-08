Premierul Marcel Ciolacu l-a numit consilier onorific pe fostul prim-ministru PSD Victor Ponta, care a demisionat in urma tragediei din Colectiv. Fostul premier, Victor Ponta, explica, intr-o postare pe Facebook, de ce a aceptat sa fie numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu pe probleme economice și susține ca ”nu trebuie sa fie Capitan” intr-o echipa in care este apreciat. ”Back in business ! Daca am ocazia sa fac ceva concret nu ma multumesc sa stau pe margine bosumflat si sa critic tot ; daca pot sa fiu intr-o echipa in care sunt apreciat nu trebuie sa fiu eu Capitan – stiu…