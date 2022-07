Stiri pe aceeasi tema

- Grecii nu se tem de o eventuala criza alimentara, mai ales ca au aproape doua țari din care pot sa importe cereale fara probleme atat pe cale maritima, cat și rutiera, a declarat ministrul Agriculturii din Grecia, George Georgandas. Grecia mai importa cereale din Serbia și sporadic din Rusia și Kazahstan. In…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, ține sa-i linișteasca pe fermierii romani, care se tem ca decizia Consiliului Uniunii privind eliminarea timp de un an a taxelor de import pentru toate produsele importate din Ucraina ar putea sa ii afecteze. Adrian Chesniu susține ca in niciun caz nu vor fi…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, spune ca toata lumea trebuie sa constientizeze necesitatea de a modifica Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), astfel incat sa fie identificate fonduri pentru irigații, desecari și depozite de alimente. Așa cum se știe, actualul…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a propus Comisiei Europene identificarea unor solutii rapide la nivelul UE pentru a veni in sprijinul beneficiarilor publici si privati ai programelor de dezvoltare rurala ale caror proiecte sunt afectate de crize din afara sectorului, astfel…

- Politia de Frontiera anunta ca 8.808 cetateni ucraineni au intrat joi in Romania, in scadere cu 1,3 % fata de ziua precedenta, cand numarul ucrainenilor care au intrat in tara, inclusiv in perioada pre-conflict, a trecut de un milion. ”In data de 19.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat, sambata, ca Ambasada Romaniei la Kiev si-a reluat activitatea. „Ma bucur sa anunt ca incepand de astazi Ambasada Romaniei la Kiev si-a reluat activitatea. Romania este pe deplin alaturi de partenerul sau Ucraina in lupta indrazneata pentru libertate!”,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, miercuri, situatia din Transnistria ca este ”o provocare si o incercare de a crea un conflict care, dupa toate analizele noastre, in acest moment nu are sanse sa se dezvolte”. ”Nu exista niciun fel de posibilitate de razboi in Republica Moldova, e neutra…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca in Planul Național Strategic a alocat „o suma extrem de importanta” in zona de procesare. „Criza din Ucraina, care s-a suprapus peste celelalte crize, ne ofera și oportunitați de cucerire a unor piețe eliberate cumva de furnizori tradiționali, Rusia,…