- Intr-o interviu acordat Ancai Alexandrescu, Lia Olguța Vasilescu a povestit ca a fost anunțata cu un an inainte ca va fi arestata. "Primul care m-a avertizat a fost Marian Vanghelie", a precizat aceasta. Intr-o intervenție in exclusivitate la Realitatea Plus, fostul edil de la sectorul 5 și fost lider…

- A inceput urmarirea penala in dosarul Romprest, impotriva conducerii companiei! Iar prejudiciul este unul uriaș, de aproape un miliard de lei.Vizați sunt Bogdan Adimi, Sorin Velicu și Cosmin Fodoroiu, iar acuzațiile se refera la inșelaciune, abuz in serviciu, evaziune fiscala și grup infracțional organizat.Iar…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a redus cu un an pedeapsa primita de Cristian Rizea, dupa ce magistrații au constatat ca infracțiunea de spalare de bani s-a prescris. Acum, fostul deputat are de executat o pedeapsa de doar trei ani și opt luni de inchisoare pentru trafic de influența, scrie News.ro.Astfel,…

- Plafonarea prețurilor la alimentele de baza a fost prelungita: Ce produse au fost adaugate pe lista și care au disparut Plafonarea prețurilor la alimentele de baza a fost prelungita: Ce produse au fost adaugate pe lista și care au disparut Ordonanta de plafonare a adaosurilor la alimentele de baza a…

- Comunicat de presa | USR și-a lansat oficial candidații la europarlamentare: oameni bine pregatiți, care vor reprezenta cu profesionalism Romania in Parlamentul European Comunicat de presa | USR și-a lansat oficial candidații la europarlamentare: oameni bine pregatiți, care vor reprezenta cu profesionalism…

- USR si-a lansat oficial, vineri, candidatii la alegerile europarlamentare, cu ocazia Consiliului ALDE Europe desfasurat in premiera la Bucuresti, conform Agerpres.Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat ca lista lansata de USR este "cea mai buna lista pe care o propune vreun partid din Romania",…