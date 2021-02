F. T. Ieri, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Șerban Cantacuzino” Prahova au marcat implinirea a 88 de ani de la legiferarea Protectiei Civile in Romania, 28 februarie reprezentand data la care Regele Carol al II-lea a aprobat prin Inaltul Decret Regal nr. 468, din anul 1933, „Regulamentul Apararii Pasive in Romania”. Potrivit unui comunicat al institutiei, tot ieri, ” in cadrul unei sedinte festive, urmau sa fie inaintati in grad, inaintea expirarii stagiului mimim, un ofiter si sase subofiteri care au obtinut rezultate exceptionale in indeplinirea atributiilor…