Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, duminica, in Alba-Iulia, pentru indepartarea efectelor inundatiilor in mai multe zone din oras. Peste o suta de apeluri la 112 au fost inregistrate in ultimele ore, potrvit news.ro.”Pompierii militari din cadrul ISU Alba actioneaza pe raza municipiului Alba Iulia, incepand…

- Pompierii militari din cadrul ISU Alba acționeaza pe raza municipiului Alba Iulia, incepand de duminica dimineața, pentru inlaturarea efectelor negative cauzate de situația meteorologica severa (inundații). Pana la orele pranzului au existat peste 100 de solicitari telefonice pe Sistemul Național Unic…

- Garda de Intervenție Sebeș, in cooperare cu Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Șugag intervin sambata pentru evacuarea apei din gospodariile cetațenești afectate de inundații in localitatea Dobra, comuna Șugag, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba.…

- Un barbat in varsta de 34 ani care s-a inecat in raul Siret in urma cu o saptamana a fost gasit, vineri, de un localnic din comuna Tamaseni, Neamț, care se afla la pescuit, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, sublocotenentul Irina Popa.Pompierii…

- Trupul barbatului in varsta de 34 ani care s-a inecat in raul Siret in urma cu o saptamana a fost gasit, vineri, de un localnic din comuna Tamaseni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, sublocotenentul Irina Popa. Pompierii au fost solicitati in…

- Un numar de 50 de pompieri militari intervin, marti, in municipiul Aiud pentru limitarea pagubelor produse de inundatiile care au avut loc pe raza localitatii, la fata locului fiind aduse mai multe motopompe si autospeciale. Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, pompierii…

- Pompierii clujeni au intervenit in mai multe localitați pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente. ”Ca urmare a fenomenelor meteo extreme care s-au manifestat pe parcursul serii și nopții trecute, cele mai semnificative efecte au fost inregistrate in municipiul Turda. Pompierii…

- Statia de Pompieri Campeni și Detașamentul de Pompieri Aiud intervin pentru lichidare unui incendiu de vegetație uscata și litiera de padure pe raza localitații Vidolm, comuna Ocoliș. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba, sunt afectate de incendiu aproximativ 10…