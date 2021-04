Guvernul lui Florin Citu cauta variante prin care sa-i convinga pe romani sa se vaccineze. De aceea, autoritatile pregatesc facilitati pentru oamenii care s-au imunizat deja. Ce primesc romanii vaccinati? Oamenii care au fost imunizati cu serul anti-Covid ar putea intra la teatru, la cinematograf sau la concerte fara sa fie testați. In momentul de […] The post Pomeni pentru vaccinati, ca la alegeri! Iata ce le va da Guvernul romanilor imunizati! first appeared on Ziarul National .