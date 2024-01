Polul frigului s-a mutat de la Negrești la Vaslui Temperaturile continua sa se mențina extrem de scazute, la nivelul județului Vaslui, unde joi dimineața au fost inregistrate minus 16,1 grade Celsius la stația meteo de langa municipiul reședința. La fel de rece a fost și la Negrești, unde termometrele au indicat o temperatura de minus 15,8 grade Celsius. Ceva mai „cald” a fost la […] Articolul Polul frigului s-a mutat de la Negrești la Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

