- Presedintii PMP si USR, Eugen Tomac si Catalin Drula, au fost sambata in Alba Iulia, de unde au dat „semnalul unitatii tuturor fortelor politice de Dreapta”. Tomac a adaugat ca anul viitor cele doua partide, alaturi de Forța Dreptei, vor scoate Romania „din ghearele baronilor vopsiti cu mult rosu sau…

- "Sala plina astazi la Alba Iulia. Suntem mulți și suntem puternici. Alaturi de președintele Catalin Drula, i-am asigurat pe colegii din PMP, USR și Forța Dreptei ca avem curajul, determinarea și voința necesare pentru a construi o alianța politica de dreapta autentica. O alianța care va reuni toate…

- Consiliul Național al Forța Dreptei a hotarat, in contextul falimentului guvernamental evident patronat de PSD – PNL, coaliția tradarii romanilor, sa declanșeze demersurile absolut necesare pentru constituirea polului de centru-dreapta, alternativa politica de care Romania are nevoie. In cadrul reuniunii…

- Consiliul National al Forta Dreptei anunta marti ca a hotarat sa declanseze demersurile absolut necesare pentru constituirea polului de centru-dreapta, alternativa politica de care Romania are nevoie. Astfel, liderul partidului, Ludovic Orban, a fost mandatat sa stabileasca, de comun acord cu presedintele…

- Guvernul a adoptat vineri ordonanta de urgenta pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023. Ion Minzina, presedintele CJ Arges, declara ca aceste masuri cuprinse in ordonanta sunt economii facute la stat, care nu afecteaza cetațenii: “Guvernul a mai adoptat o Ordonanța…

- Liderul partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Constanta, ca formatiunea pe care o reprezinta sustine orice forma de colaborare cu partidele democratice referitor la alegerile de anul viitor, cu conditia generarii a "ceva" care sa functioneze si sa nu dezamageasca alegatorii,…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, afirma, duminica seara, ca alegerile prezidentiale din 2024 vor fi castigate tot de PNL, in ciuda dorintei firesti a PSD de a castiga aceasta batalie electorala. In ceea ce priveste alegerile europarlamentare, Bode crede ca este vorba despre a alege intre civilizatia…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a reinnodat prietenia cu Ludovic Orban, cel care i-a susținut candidatura in 2020, cand era lider PNL, și care este așteptat sa-l susțina in continuare. Nicușor Dan a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a „participat cu bucurie la conferința Forța Dreptei…