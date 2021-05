Stiri pe aceeasi tema

- Decizia luata vineri de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) conform careia Polonia trebuie sa inchida exploatarea minei de carbune de la Turow, situata in apropiere de Republica Ceha, este contrara principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, a reactionat premierul polonez Mateusz Morawiecki,…

- In Polonia, multe mine de carbuni considerate focare de contaminare a mediului au fost inchise. Vineri, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis inchiderea minei de la Turow, situata la frontiera cu Cehia. Aceasta a inaintat in luna februarie CJUE o plangere, acuzand consecințele poluante…

- Polonia trebuie sa puna capat "imediat" exploatarii unei mine de carbune situate in apropiere de Republica Ceha si ale carei efecte nocive asupra mediului au fost denuntate de Praga, a ordonat vineri Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmit AFP si dpa. Ordinul CJUE vine in raspuns…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) ar trebui sa considere ca fiind contrara legislatiei europene legea poloneza privind regimul disciplinar al judecatorilor adoptata in anul 2017, a recomandat joi avocatul general al CJUE, Evgeni Tanchev, potrivit unui comunicat al acestei institutii emis…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a sesizat din nou Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in legatura cu reformele sistemului judiciar din Polonia, de aceasta data fiind vizata o lege intrata in vigoare in 14 februarie 2020 si considerata ca afectand independenta judecatorilor, informeaza…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins joi reclamatia unei asociatii de familii din UE care contesta politica europeana privind clima, pe motiv de lipsa a calitatii procesuale a reclamantilor, transmite dpa. Familii din Germania, Franta, Italia, Portugalia si Romania, carora…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca reformele judiciare din Polonia ar putea contraveni legislatiei Uniunii Europene, semnaleaza dpa. Mai exact, este vorba despre eliminarea posibilitatii unei revizuiri judecatoresti efective a respingerii unor magistrati în procedura…