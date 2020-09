Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 9 sep – Sputnik. Belarusul trebuie sa aiba relații bune cu Rusia, a declarat fostul candidat pentru funcția de președinte al țarii Svetlana Tihanovskaia, intr-un discurs rostit in cadrul Forumului Economic Internațional din Karpacz (Polonia). © AP Photo / Tihanovskaia considera ca Federația…

- Trupe si tancuri americane vor ajunge in Lituania vineri pentru o misiune de doua luni in apropierea frontierei cu Belarus, dar guvernul de la Vilnius sustine ca acesta nu este un mesaj indreptat catre statul vecin sustinut de Rusia, unde protestele continua, relateaza joi Reuters, potrivit AGERPRES.Intr-un…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez, Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters.Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, i-a cerut…

- Polonia a anuntat joi ca l-a convocat la sediul Ministerului sau de Externe pe ambasadorul Belarusului pentru a protesta fata de ''acuzatii nefondate'', dupa ce potrivit presei belaruse presedintele Aleksandr Lukasenko a acuzat Varsovia ca intentioneaza sa anexeze o parte din Belarus…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat miercuri ca nu exista niciun motiv de preocupare privind situatia de la frontiera Poloniei cu Belarus, dupa ce președintele bielorus Aleksandr Lukasenko a anunțat ca inalta conducere militara a tarii a desfasurat trupe la frontiera de vest , cu Polonia…

- Cel putin noua state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana au cerut instituirea de noi sanctiuni impotriva Belarusului in urma alegerilor prezidentiale contestate de opozitie si a represiunii care continua impotriva manifestantilor ce protesteaza fata de realegerea presedintelui Aleksandr…

- Presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, le-a spus vineri liderilor Uniunii Europene ca economia blocului comunitar inregistreaza o "cadere dramatica" si, in consecinta, le-a cerut sa ajunga la un acord pentru un fond de relansare, au declarat pentru Reuters mai multe surse diplomatice…