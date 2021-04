Polonia prelungeşte majoritatea restricţiilor anti-Covid Polonia va redeschide gradinitele si va permite practicarea sporturilor in aer liber, incepand de luni, 19 aprilie, insa alte restrictii vor fi prelungite cu inca o saptamana, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Adam Niedzielski, dupa o crestere a cazurilor de COVID-19, informeaza Agerpres . „Acest val matura spitalele acum (…) inca avem un varf al numarului de cazuri chiar acum in spitale”, a spus ministrul intr-o conferinta de presa. El a informat ca hotelurile vor ramane inchise pana la 3 mai, in timp ce alte restrictii vor fi prelungite pana la 25 aprilie. „De lunea viitoarea, copiii vor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

