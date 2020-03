Stiri pe aceeasi tema

- Statul de drept risca sa fie grav lezat in Polonia la 20 martie daca Uniunea Europeana nu ia masuri pana atunci, avertizeaza Igor Tuleya, un judecator amenintat cu inchisoarea pentru deciziile sale in instanta.

- Politia germana suspecteaza ca in cazul automobilului ars al unui membru important al partidului 'Alternativa pentru Germania' (AfD), incident produs luni dimineata, este vorba despre o incendiere voluntara din motive politice, transmite DPA potrivit Agerpres. Tino Chrupalla, unul dintre co-presedintii…

- Romania, intre statele UE cu cea mai semnificativa scadere a productiei industriale in 2019 Productia industriala a scazut cu 4,1% in zona euro si cu 3,9% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna decembrie 2019 comparativ cu decembrie 2018, arata datele Eurostat. În rândul statelor membre cele…

- Exodul din tara, confirmat de Comisia Europeana. Romania a fost cel mai mare exportator de forta de munca din Uniunea Europeana. Circa 173.000 de romani s-au angajat in alte state membre UE in 2018, informeaza Zf.ro . Romania a fost cel mai mare exportator de angajati din Uniunea Europeana in 2018,…

- 885 de persoane din Uniunea Europeana au murit si 760 au fost grav ranite in 2018 in accidente feroviare, cele mai multe inregistrandu-se in Germania, Polonia, Ungaria si Romania, a anuntat miercuri Oficiul European de Statistica (Eurostat). In perioada 2010 - 2018, numarul accidentelor feroviare grave…

- Curtea Suprema din Polonia a avertizat marți ca țara ar putea sa fie nevoita sa paraseasca Uniunea Europeana din cauza planurilor puterii de a modifica legile justiției, scrie Mediafax, citând Reuters.Potrivit Curții, propunerile de modificare a legilor, care includ, printre altele, demiterea…

- Noua lege propusa de partidul polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), care cuprinde masuri disciplinare impotriva magistratilor ce se impotrivesc reformelor in justitie, poate duce pe termen lung la iesirea Poloniei din Uniunea Europeana, ca urmare a agravarii confruntarii dintre Bruxelles…

- Primaria orașului Mioveni a aplicat și a reușit sa caștige proiectul ”Street Art” in cadrul programului ”Europa pentru cetațeni”, componenta 2 ”Angajament democratic și participare civica”, masura ”Rețele de orașe”. Proiectul a fost inițiat și se va implementa in cadrul unui parteneriat extins cu orașe…