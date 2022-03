Polonia blochează importurile de cărbune de la ruși Guvernul polonez a decis, marți, sa blocheze importurile de carbune din Rusia, ca parte a unei strategii globale de reducere a dependenței energetice de Rusia. Astfel, companiile private care vor importa carbune rusesc vor avea de suferit sancțiuni financiare. Purtatorul de cuvant al guvernului, Piotr Mueller, a declarat ca Polonia nu mai poate aștepta ca intreaga Uniune Europeana sa adopte aceasta politica. In ultimii ani, țara a adoptat o serie de masuri pentru a reduce utilizarea surselor de energie din Rusia, potrivit abcNEWS. Carbunele rusesc reprezinta 13 la suta din combustibilul folosit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

