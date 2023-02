Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va livra 14 tancuri Leopard 2 Ucrainei in „urmatoarele doua sau trei saptamani”, odata ce antrenamentul trupelor ucrainene va fi finalizat, a anunțat ministrul de Externe al tarii, potrivit CNN. Lukasz Jasina, purtatorul de cuvant al Ministerului polonez de Externe, a declarat ca Varsovia sustine…

- Franta si-a indemnat, luni, cetatenii sa paraseasca fara intarziere Belarusul din cauza ofensivei armate a Rusiei impotriva Ucrainei, a anuntat Ministerul de Externe de la Paris. „Cetatenii francezi aflati in Belarus sunt sfatuiti sa paraseasca tara pe cale rutiera, fara intarziere, prin punctele de…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Rusia a trimis primul tanc robot in estul Ucrainei, pentru a contracara atacurile tancurilor Leopard, furnizate de Germania armatei ucrainene. „Robotul ucigaș” autonom, intitulat „Marker”, are ca scop sa infrunte și sa distruga tancurile americane și germane care au fost trimise in Ucraina. Tancul –…

- Principalul propagandist al lui Vladimir Putin, moderator la postul Rusia-1, Vladimir Soloviov, i-a facut „naziști nenorociți” pe liderii politici de la Berlin, de la cancelarul Olaf Scholz, pana la ministrul de Externe Annalena Baerbock, și a spus ca teritoriul Germaniei devine o ținta legitima pentru…

- Germania a dat unda verde livrarilor de tancuri Leopard catre Ucraina, a anunțat, miercuri, Guvernul de la Berlin, citat de AFP. Germania va furniza tancurile sale Leopard 2 Ucrainei, depașind reticențele privind trimiterea de armament greu pe care Kievul il considera crucial pentru a invinge invazia…

- Polonia este pregatita sa ia masuri „non-standard” daca Germania se opune trimiterii tancurilor Leopard 2 in Ucraina, a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Pawel Jablonski la radioul privat RMF FM, potrivit Sky News. Intrebat daca trimiterea de tancuri in Ucraina ar fi posibila chiar…

- Președintele Rusiei i-a spus cancelarului german, intr-o discuție telefonica pe care au avut-o vineri, ca refuza sa negocieze cu Ucraina incetarea razboiului, atata timp cat Occidentul ajuta ucrainenii cu armamanent. Vladimir Putin a vorbit vineri la telefon cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, caruia…