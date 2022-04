Peste 70% dintre polonezi susțin obligativitatea pregatirii militare generale, in contextul razboiului din Ucraina, potrivit unui sondaj de opinie, informeaza dpa. Astfel, mai mult de 70% dintre respondenti au spus ca ar sustine ca barbatii si femeile cu varste intre 18 si 55 de ani sa aiba 16 zile de pregatire militara de baza, in timp ce 26% dintre respondenti s-ar opune unei asemenea masuri, conform unui sondaj de opinie publicat de cotidianul Rzeczpospolita. In prezent, rezervistii voluntari ai Securitatii Interne din Polonia trebuie sa participe la un curs de pregatire militara de 16 zile,…