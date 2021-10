Stiri pe aceeasi tema

- Remus Ștefureac, politolog, a vorbit la Europa FM despre criza politica in care se afla Romania in acest moment, aceasta fiind doar una dintre temele abordate. „Ne putem baza doar pe retorica politica a zilei de ieri și ne gandim la declarațiile unor lideri politici de la PNL, UDMR. Nu este tocmai optimista.…

- Numeroase comentarii negative, ironii și jigniri au aparut pe contul de Facebook al președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a postat un mesaj despre criza politica. Domnule Președinte, sunteți bine? Clipiți de doua ori, scrie un roman. Mesajul care a starnit numeroase comentarii…

- Senator Ovidiu Puiu: ”Intoarcerea la popor e cea mai buna soluție de ieșire din criza! Marți, 5 octombrie 2021, am asistat in Parlamentul Romaniei la unul dintre cele mai grotești spectacole pe care le-am fi putut imagina vreodata. O coaliție creata nefiresc, care i-a exclus din capul locului pe caștigatorii…

- Moțiunea de cenzura anti-Cițu a trecut prin votul, umar la umar, PSD-USD-AUR. Se vorbește despre recordul celor 281 de voturi care au trecut moțiunea. Dar recordul este unul inca mai ciudat: pentru prima data s-a dus la implinire o moțiune impotriva unui singur om politic, Florin Cițu, iar in locul…

- Adevarata criza este cea energetica și nu cea politica, susține vicepremierul Kelemen Hunor, care militeaza pentru refacerea coaliției de guvernare cu USR-PLUS. „Este o situatie delicata, sa nu spun grava, dar este delicata. Criza politica, pana la urma, fata de criza ce ne asteapta in aceasta iarna…

- Presedintele PNL, premierul Florin Citu, a declarat duminica, referitor la modul in care va reusi sa guverneze in continuare, ca va discuta cu toate partidele parlamentare care nu vor o criza politica in Romania, mentionand ca prefera varianta PNL-USR-UDMR si voturile minoritatilor, informeaza AGERPRES…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca partidul „a pierdut masiv din incredere” si dupa 30 mai, in interiorul formatiunii, s-a declansat o lupta „foarte dura”, cu instrumente care „nu sunt specifice democratiei”. „Pana in data de 30 mai, lucrurile au functionat. PNL a fost stabil, pe…

- Orban a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, daca Guvernul poate lua decizii precum testarea sau vaccinarea obligatorie a anumitor categorii fara a exista o decizie a coalitiei in acest sens. “Acum coalitia de guvernare este intr-o pauza de lupta. Fiecare zi care trece in care Romania…