Polițistul prins în timp ce vindea droguri îmbrăcat în uniformă făcea parte dintr-o rețea de traficanți. Cum acționa gruparea Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT au facut 29 de percheziții domiciliare in municipiul Brașov și comuna Cristian, in doua cauze avand ca obiect comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuarea, fara de drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Din aceasta rețea facea parte și tanarul polițist prins in timp ce […] Articolul Polițistul prins in timp ce vindea droguri imbracat in uniforma facea parte dintr-o rețea de traficanți. Cum acționa gruparea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

