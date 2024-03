Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au documentat activitatea infracționala, in doua cauze penale, a 3 persoane cercetate sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc, in forma continuata, trafic de droguri de mare risc și deținere de droguri de risc, pentru consum […] Articolul Bacau: Prins in flagrant in timp ce vindea droguri apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .