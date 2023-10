Stiri pe aceeasi tema

- Exista multe intrebari fara raspuns in viața - esența vieții, existența dincolo de planeta noastra și ceea ce ne așteapta dupa moarte. Aceste mistere au lasat perplexe mințile stralucite din intreaga lume, cu convingeri divergente despre viața de dupa moarte. In timp ce unii cred cu tarie in rai și…

- Fetița, in varsta de doi ani, a ajuns la spital in stare grava, duminica seara, 10 septembrie, dupa ce polițiștii au gasit-o intr-un iaz din satul Kinglsey, din Marea Britanie. O femeie a fost arestata ulterior, sub suspiciunea de crima, scrie Sky News.Fetița a fost data disparuta duminica, dupa ora…

- Grav accident la Crasnaleuca. Trei persoane au murit iar un copil se zbate intre viața și moarte Un grav accident rutiera a avut loc in aceasta seara la Crasnaleuca, in comuna Coțușca. Un autoturism a intrat in impact cu un cap de pod iar trei persoane au murit. In interiorul mașinii se se aflau 4 persoane,…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Politie Rurala Lechința au intervenit la un eveniment rutier semnalat in Țagșoru, pe Drumul Județean 151. La fața locului au mai intervenit un echipaj de pompieri și un echipaj de prim ajutor SMURD de la Secția de Pompieri Sarmașu, un echipaj de prim ajutor de la Punctul…

- Viata unui femei de 77 de ani a fost salvata la Spitalul Județean de Urgența Pitești (SJUP) de catre neurochirurgul Alexandru Goleșteanu. Din echipa care a intervenit au facut parte și colegi din Secția de Neurochirurgie, din Blocul Operator, dar și ATI. Pacienta in varsta de 77 de ani, cu accident…

- La data de 24 august 2023, in jurul orei 13.30, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizati prin apel telefonic, de un tanar de 22 de ani, despre faptul ca, unchiul sau manifesta un comportament agitat si este predispus la suicid. La data de 24 august 2023, in jurul orei 13.30, politistii…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Bacau, și-a pierdut viața duminica dupa-amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un grav accident rutier produs pe E85. Tragedia care a curmat viața unui om s-a produs in jurul orei 18:00, la limita județelor Buzau și Ialomița. Primele cercetari…

- La data de 4 august a.c., in jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Valea Calugareasca au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca, la punctul de lucru al unei societați comerciale din localitatea Berceni s-ar fi produs un accident de munca. Astfel, din cercetari…