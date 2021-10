Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR Ciprian Ciubuc reclama o spargere la sediul din Braila unde se afla birourile parlamentare, cazul fiind in prezent in cercetarea politiei, anunța Agerpres. "Sediu AUR Braila a fost spart! In noaptea trecuta a fost spart sediul AUR din Braila si birourile parlamentare, au fortat…

- Dacian Ciolos, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion si Cristian Ghinea vor compune delegația USR care merge luni la consultarile de la Cotroceni, in vederea desemnarii unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Nu au inca o strategie cu care sa se infațișeze in fața președintelui Klaus Iohannis. De…

- Fostul ministru al Justitiei, Stelian Ion, dupa a carui demitere USR PLUS a iesit de la guvernare, afirma ca USR PLUS va merge la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis cu „ideea" de a reface coalitia cu PNL si UDMR, insa fara Florin Citu in fruntea Guvernului. „Florin Citu e cazul sa-si dea seama…

- Dacian Cioloș, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion și Cristian Ghinea sunt cei cinci care vor merge luni la consultari cu președintele Klaus Iohannis. Componența delegației a fost stabilita de Biroul Național al USR. „Delegația USR va merge cu un mandat clar in privința reformelor pe care viitorul premier…

- „Am decis ca voi organiza runda de consultari luni, incepand de lamora 12.00, voi avea consultari cu partidele parlamentare. Sincer, nu știu daca prima runda de consultari va duce la o soluție, dar eu sunt total implicat și eu sunt hotarat sa gasesc impruna cu partidelele care au maturitatea politica…

- Astazi, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Buzau au fost sesizați despre faptul ca, MECIC VALENTIN RAUL, in varsta de 10 de ani, domiciliat in localitatea Surdila-Gaiseanca, județul Braila, ar fi plecat voluntar in data de 30 septembrie a.c., de la domiciliul surorii sale, din municipiul Buzau…

- Un barbat de 29 de ani din județul Braila a fost condamnat, la inceputul lunii iulie, la 2 ani și 3 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a patruns in toiul nopții in casa unei femei din sat și a incercat sa o violeze. Pe langa pedeapsa cu suspendarea, Judecatoria Faurei l-a obligat pe barbat sa…

- Este ancheta la Braila dupa ce pe retelele de socializare au aparut imagini cu o fetita filmata intr-un autobuz, in timp ce plange si se zbate cu disperare in bratele unui barbat. Cazul a intrat in atentia politistilor, dupa ce un calator a filmat intreaga scena si a sunat la 112.