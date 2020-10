Politistii au intervenit, sambata, 3 octombrie 2020, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, in urma carora au fost constatate 746 de infractiuni si aplicate peste 10.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 3.800.000 de lei, informeaza IGPR. Potrivit comunicatui IGPR, Politia Romana a fost angrenata in 562 de actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. „Au fost organizate 4.637 de patrule si s-a actionat in trafic cu 290 de aparate radar. Politistii au intervenit la 3.087 de evenimente, dintre care 2.581 au fost…