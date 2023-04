Doua kilograme de substanțe interzise au fost gasite, de catre polițiștii antidrog și procuroii DIICOT, intr-un bolid de lux din zona Mamaia. Drogurile se aflau intr-o boxa aflata in portbagajul unui Mustang parcat in zona de nord a statiunii. Autoturismul era parcat chiar in apropierea festivalului de pe plaja.