Stiri pe aceeasi tema

- Trei fosti politisti din Minneapolis trebuie sa plateasca o cautiune de pana la 1 milion de dolari fiecare, pentru acuzatiile de ajutor si complicitate la uciderea lui George Floyd de catre un al patrulea politist, relateaza CNBC.

- Cei patru polițiști acuzați de moartea lui George Floyd au refuzat sa achite cauțiunea stabilita de judecatorul din Minneapolis, un milion de dolari, astfel ca urmeaza sa fie condamnați la ani grei de inchisoare, potrivit CNN.J. Alexander Kueng, Thomas Lane și Tou Thao au aparut in instanța la o zi…

- Miscarile de protest fata de moartea afro-americanului George Floyd s-au extins de la Minneapolis la Casa Alba si au ajuns si peste granite, starnind ingrijorari ca in spatele violentelor se afla grupari extremiste. Expertii care monitorizeaza activitatea acestor grupari au spus ca acestea au fost intr-adevar…

- Fostul ofiter de politie din Minneapolis care l-a apasat cu genunchiul pe gat pe George Floyd a fost acuzat de omor de gradul al doilea, iar ceilalti trei ofiteri aflati la fata locului in timpul uciderii acestuia au fost acuzati de ajutor si complicitate la omor, potrivit documentelor instantei, citate…

- Floyd Mayweather a luat legatura cu familia lui Geoge Floyd, a declarat Leonard Ellerbe, CEO al Mayweather Promotions. Fostul pugilist va suporta costurile pentru inmormantarea lui George Floyd, care va a vea loc pe 9 iunie, in Houston, precum si alte cheltuieli. Derek Chauvin, politistul…

- Lewis Hamilton (35 de ani), pilotul celor de la Mercedes, se alatura numelor importante din sport care vorbesc despre moartea tragica a lui George Floyd, americanul ucis de un polițist in Minneapolis. CONTEXT: Pe 25 mai, George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce…

- Mii de politisti si soldati patrulau duminica in cele mai mari orase americane, a doua zi dupa o noapte cu manifestatii care degenerasera in violente impotriva rasismului, presedintele Donald Trump fiind acuzat ca a turnat gaz peste foc, alimentand discordia, comenteaza France Presse. Mania de care…

- Politistul Derek Chauvin, implicat in moartea lui George Floyd, un afro-american in varsta de 46 de ani, in timpul unei arestari la Minneapolis, in nordul Statelor Unite, a fost arestat, au anuntat vineri autoritatile locale, scrie AFP.