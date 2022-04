Stiri pe aceeasi tema

- Trei politisti si un jandarm sunt acuzati de Agentia Nationala de Integritate (ANI) ca nu si-au declarat venituri de zeci de mii de lei despre care inspectorii agentiei sustin ca ar fi obtinute din jocuri de noroc, potrivit unui comunicat al institutiei. ANI ii acuza pe cei patru functionari de fals…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat ca trei politisti si un jandarm au savarsit infractiunea de fals in declaratiile de avere, dupa ce nu au declarat in total suma de 180.000 de lei, bani castigati din jocuri de noroc. Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat existenta unei diferente…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat indicii referitoare la savarsirea infractiunii de fals in declaratii sau existenta unor diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate, in cazul unui fost cadru militar cu functie de conducere comandant pluton in cadrul Inspectoratului…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat ca mai multi politisti nu au declarat venituri din jocuri de noroc in valoare totala de peste 200.000 de lei, in aceste cazuri fiind sesizati procurorii. De asemenea, un alt politist este cercetat pentru ca nu ar putea justifica aproape 100.000 de…

- Agenția Naționala de Integritate a transmis, luni, ca a sesizat parchetul in cazul a șase foști sau actuali polițiști, inclusiv un șef serviciu la Direcția Generala Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru averi nejustificate si nedeclararea…

- Primarul Mihai Chirica si-a facut aparitia la sedinta CL, la putin timp dupa ce judecatorii au invalidat masura controlului judiciar impotriva sa. „Scuzati intarzierea, a fost nevoie si de acest exercitiu, fara niciun fel de patima, fara niciun fel de comentarii pe langa. Am venit sa sustin bugetul…

- Curtea de Apel București l-a achitat, vineri, definitiv, pe fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, in dosarul DNA in care a fost acuzat de anchetatori ca ar fi primit o mita de la un consilier județean pentru a-și trafica influența pentru un post pentru fiica acestuia. „In temeiul art. 421…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna (UDMR), considera ca nu se pune problema de instigare la violenta impotriva animalelor sau braconaj si a explicat ca este vorba de un simbol al regiunii, la care nu trebuie sa se renunte, in legatura cu stema orașului Odorheiu Secuiesc. Context: O asociație pentru…