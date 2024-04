Stiri pe aceeasi tema

- Trei polițiști din Maramureș au fost trimiși in judecata pentru fals intelectual, fals material și complicitate la fals intelectual. Aceștia sunt acuzați ca, in urma cu 4 ani, cand doi dintre ei l-au prins pe al treilea cu viteza peste limita legala in trafic, au mințit in procesul verbal, unde au declarat,…

- Doua persoane, tata si fiu, au vrut sa mituiasca doi politisti si au fost retinuti. Cei doi sunt din judetul Mures. Tatal ar fi incercat sa mituiasca doi agenti de politie cu suma de 600 de euro pentru a nu-i suspenda permisul de conducere fiului sau, pentru depasire pe linie continua. „Doua persoane,…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor…

- In datele de 5 si 6 martie 2024, ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, au pus in executare masurile asiguratorii…

- In rechizitoriu se arata ca grefierul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmației, in data de 11 noiembrie 2023, a sustras un numar de 323 dosare penale si alte inscrisuri oficiale, inregistrate sau aparținand Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmației și le-a depozitat…

