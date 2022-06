Polițist, prins cu droguri la festivalul Saga. Câte dosare a făcut DIICOT Un polițist a fost prins cu droguri la el, la festivalul Saga, care a avut loc weekendul trecut in București. DIICOT a anunțat, joi, ca sunt investigate in total 74 cauze penale pentru trafic și deținere de droguri pentru consum propriu. Potrivit Poliției Capitalei, luni dimineața, la finalul festivalului SAGA, un agent al firmei de […] The post Polițist, prins cu droguri la festivalul Saga. Cate dosare a facut DIICOT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

