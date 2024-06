Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Simonis și Nicolae Robu, candidații alianței PNL-PSD pentru Consiliul Județean Timiș și Primaria Timișoara, sunt invitații a doua ediții speciale ale emisiunii PRESSALERT LIVE. Nicolae Robu (de la ora 19:00) și Alfred Simonis (de la ora 20:00) vor discuta despre campania electorala care este…

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Nicolae Robu, fost primar timp de doua mandate și acum candidat pentru un al treilea, acuza actuala administrație ca a „fușarit” proiectele europene pe care le-a moștenit. „Eu vorbesc numai cu documente. Am scos de la Agenția de Dezvoltare, am scris pe Facebook…

- Alina Sperlea, candidata PSD la Primaria Dumbravita, a vorbit la PRESSALERT LIVE despre cum interesele imobiliare au ramas prioritare in ultimii ani in comuna limitrofa Timisoarei si ce solutii are pentru ca localitatea sa se dezvolte cu adevarat in folosul cetatenilor. Actuala consiliera locala in…

- ”Actionarii Evergent Investments, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul EVER, au aprobat cu o larga majoritate toate propunerile de pe ordinea de zi a Adunariilor generale extraordinara si ordinara din 29 aprilie 2024. Principalele decizii ale Adunarii generale ordinare au fost…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, la evenimentul de lansare a candidatului Dreapta Unita la Consiliul Judetean Timis, Alin Nica, faptul ca se simte amenintat cu dosare de catre adversarii politici si ca PSD si PNL vand iluzii.

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a postat imaginile scanate ale "Carții de evidența personala a membrului P.C.R. No 0000001", Nicolae Ceaușescu, din 1980. Documentul face parte din fondul declasificat "Dosare cabinet ???????????????????????????? ????????????????????̧????????????????:…

- Atacurile forțelor israeliene in Siria sunt „destinate sa alimenteze conflictul” in regiune, a denuntat ambasadorul Rusiei la ONU, la o reuniune a Consiliului de Securitate convocata dupa un raid atribuit Israelului impotriva consulatului iranian din Damasc

- Forța Dreptei Timiș, filiala locala a partidului condus de Ludovic Orban, și-a desemnat conducerea in cadrul unei conferințe județene. Surprize nu au existat, Claudiu Chira, fostul membru PNL, plecat odata cu echipa lui Orban, a fost (re)confirmat la șefia filialei. In plus, el a fost propus și pentru…