(VIDEO) În Canada, situaţie de neimaginat! Autoritatile din orasul Calgary din Canada le-au ordonat joi celor 1,4 milioane de locuitori ai sai rationalizarea extrema a apei pentru o perioada nedeterminata, dupa ruperea unei „conducte de apa importante”, transmite AFP. Fara dus, baie sau vase spalate. O „alerta critica privind alimentarea cu apa” a fost trimisa in zori pe telefoanele mobile ale locuitorilor, avertizandu-i ca nivelul apei „a atins o stare critica” afectand capacitatea orasului de a aproviziona populatia si de a fi pregatit in caz de incendiu. Indemnand locuintele si magazinele sa economiseasca apa, primarul Jyoti Gondek… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

