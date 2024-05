Stiri pe aceeasi tema

- Miodrag Belodedici, unul dintre foștii mari internaționali romani, a ramas fara permis de conducere, imediat dupa meciul de adio al Generației de Aur, disputat impotriva echipei Legendelor Lumii (3-2). Miodrag Belodedici (60 de ani) a ramas fara permis de conducere, dupa meciul de retragere a Generației…

- Incident grav, incheiat cu focuri de arma, pe o strada din Ilfov. Un polițist a fost lovit in cap, cu o naveta de bere, de un adolescent de 16 ani. Agentul a fost chemat sa intervina dupa ce mai multi tineri au dat foc la niste gunoaie. Pentru ca le-a cerut acestora sa stinga focul, […] The post Politist…

- Un politist care urma sa intre de serviciu in Somcuta Mare, judetul Maramures, a fost testat pozitiv la substante interzise. ”Seara trecuta, in urma testarii cu aparatul din dotare, au reiesit indicii cu privire la posibila prezenta a substantelor psihoactive in cazul unui politist care urma sa inceapa…

- Un politist din Mehedinti a fost prins in timp ce conducea cu nu mai putin de 130 de kilometri pe ora intr-o localitate din judet, unde limita era 50. Colegii acestuia au fost cei care l-au prins pe barbat. Dupa ce individul a fost oprit, acesta a recunoscut ca a baut si a refuzat sa […] The post Politist…

- Fostul sef al Politiei orasului Harlau, judetul Iasi, a fost prins baut la volan, pe numele sau fiind intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Dumitru Simionescu, fost sef al Politiei Harlau, actual consilier local in Cotnari și, potrivit presei locale, candidat la fotoliul de…

- Un politist se afla, ca pasager, in masina soferului austriac care a fost prins de agentii rutieri cand circula pe o strada din municipiul Arad cu numere false si sub influenta unor substante interzise. Conducerea IPJ Arad a deschis o ancheta in acest caz, transmite News.ro. ”Avand in vedere prezenta…