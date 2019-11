Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Timișoara a judecat astazi constestațiile la deciziile de arestare preventiva a membrilor gruparii infracționale conduse de Lucian Boncu. Daca ieri magistrații au decis ca cei implicați in dosarul de violențe vor ramane dupa gratii pentru 30 de zile, astazi a venit randul celor cercetați…

- Cei care ancheteaza gruparea infracționala condusa Lucian Boncu, prietenul lui Ionut Nasleu, omul de incredere al primarului Nicolae Robu, ii invita sa depuna marturie pe cetatenii care au picat victime clanului. Gruparea a fost destructurata la Timișoara, membrii ei fiind acuzati pentru savarșirea…

- Agentii Serviciului Investigații Criminale din Poliția Timiș au facut mai multe percheziții la Timișoara, intr-un dosar in care Lucian Boncu si alti membri ai gruparii conduse de el ar fi fost implicati in sechestrarea unui barbat din ... The post Audieri intr-un dosar de trafic de cocaina și camatarie,…

- Panica in lumea interlopa din Timișoara dupa lovitura devastatoare reușita in cadrul operațiunii DIICOT care a vizat gruparea condusa de Lucian Boncu, prietenul de chefuri a lui Ioan Nasleu, omul de incredere al primarului Robu. Va reamintim ca anchetatorii au adunat probe zdrobitoare dupa ce au instalat…

- Fostul consilier al primarului Timisoarei și actualul director al Piețe SA, Ionuț Nasleu, a fost audiat joi seara la sediul DIICOT Timiș, in calitate de martor, intr-un dosar de trafic de cocaina si camatarie.

- Dupa ce a fost audiat ca martor la DIICOT Timișoara in dosarul in care procurorii anti-mafia investigheaza mai multe cazuri de violențe comise de gruparea lui Lucian Boncu, inclusiv sechestrarea și maltratarea unui barbat intr-un club de jocuri, Ioan Nasleu s-a dus la Fashion Week. Un cititor PRESSALERT.ro…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

