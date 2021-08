Polițist înjunghiat când încerca să încătușeze un scandalagiu beat Un politist din Constanta a fost injunghiat chiar in timpul unei interventii. Acesta incerca sa-l incatuseze pe un barbat beat, care facea scandal, informeaza Observatornews.ro . Intreaga scena a fost surprinsa de camera video montata pe uniforma unui coleg. Pe imagini s-a putut vedea cum agresorul a deschis usa la sosirea echipajului si s-a napustit cu un cutit asupra politistului. Chiar daca a fost ranit la bratul si umarul stang, omul legii a reusit sa-i ia cutitul din mana si sa-l incatuseze. A fost transportat apoi la spital, unde a fost cusut, iar medicii spun ca va avea nevoie de doua saptamani… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

