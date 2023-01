Stiri pe aceeasi tema

- Patru gravide si o persoana care necesita dializa au fost ajutate de pompieri sa ajunga la spital, in judetele Buzau si Vrancea, afectate de caderi masive de zapada si viscol. ”In judetul Buzau, unul dintre judetele unde au fost inregistrate efecte meteo considerabile, pompierii salvatori au intervenit…

- Un detinut incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Politiei Capitalei a incercat sa evadeze, folosind elemente metalice ale patului din celula, cu care a incercat sa sape intr-un perete. Politia a deschis pe numele acestuia un nou dosar penal, in care este cercetat pentru tentativa…

- Un roman a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania aproximativ 500.000 de pachete cu tigari, in valoare totala de peste doua milioane de euro, prin metoda capac, ascunse in spatele unor cutii cu portocale pe care le transporta pe ruta Bulgaria – Ungaria. In noaptea…

- BBC a anuntat ca unul dintre jurnalistii sai a fost arestat in timp ce relata de la protestele de la Shanghai si si-a exprimat ingrijorarea cu privire la modul in care a fost tratat barbatul. “BBC este extrem de ingrijorat cu privire la felul in care a fost tratat jurnalistul nostru Ed Lawrence, care…

- Cardul european pentru tineri va fi lansat in Romania in scurt timp, acesta permitand beneficiarilor sa aiba acces la evenimente de nivel european, dar si la reduceri pentru transport sau cazare, a anuntat, joi, la Deva, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. „Suntem…

- Noua persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma coliziunii intre un microbuz de transport persoane si un autoturism, pe DN2 – E85, la intersectia cu comuna Cotesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „In aceasta dimineata, in jurul orei 07.15, am fost sesizati prin Apel…

- Caz demn de filmele cu mafioți, in Caraș-Severin. Sapte persoane, intre care trei politisti, sunt cercetate de procurori pentru constituirea unei grupari cu scopul de a comite omor calificat cu premeditare. In ianuarie 2021, trei suspecti ar fi urmarit o victima, pe care au batut-o si au dus-o cu masina…

- An earthquake with an estimated magnitude of 5.4 on the Richter scale was felt in Romania’s southeastern region on Thursday morning, at 6:50, the National Institute for Earth’s Physics announced, according to Romania-Insider. The earthquake took place in the Vrancea seismic area, some 118 km north…