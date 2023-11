Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarii PNL Dan Motreanu și Daniel Buda au reușit protejarea fermierilor printr-un amendament, in contextul in care Comisia Europeana ar fi urmat sa acorde derogari de la prevederile privind reducerea pesticidelor pentru statele membre unde utilizarea acestor substanțe este mai mica de 35%…

- Romania are cel mai mare deficit de incasare la TVA (36,7%) dintre statele UE, bugetul statului pierzand astfel un venit de aproximativ 9 miliarde de euro. De asemenea, Romania este una dintre cele doua țari europene in care eficiența colectarii TVA s-a inrautațit in ultimii 5 ani, dupa cum arata datele…

- Ce face Guvernul cand trebuie sa plateasca drepturi salariale, dar nu mai are bani? Nu! Nu mai face o rectificare bugetara (premiera postdecembrista de altfel), ci ia bani din Fondul de rezerva. Informația a fost data publicitații dupa ședința Guvernului Romaniei din 20 octombrie 2023, din care citam…

- Executivul a aprobat, joi, hotararea privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital, potrivit news.ro.Actul normativ prevede suplimentarea…

- Hotarare de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei.Hotarare de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- Ministerul Educatiei sustine ca a solicitat, pentru rectificarea bugetara, suplimentarea sumelor pentru cheltuielile cu salariile, insa in situatia in care rectificarea bugetara va fi facuta mai tarziu, este posibil ca ministerul sa initieze un proiect de Hotarare de Guvern pentru suplimentarea bugetului…

- Ursula von der Leyen nu va candida pentru un loc in Parlamentul European la alegerile europene de anul viitor, dar ea poate deveni candidatul Partidului Popular European (PPE) pentru un al doilea mandat la conducerea Comisiei Europene, relateaza vineri Politico.

- Cele trei state baltice, Estonia, Letonia si Lituania, si-au inchis granitele pentru vehiculele inmatriculate in Rusia, potrivit unei declaratii a guvernului eston, emisa miercuri si citata de Dpa și Agerpres . In conformitate cu liniile directoare ale Comisiei Europene, nimeni nu are voie sa treaca…