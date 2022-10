Politichie la moaşte: madam Cozet iese iarăşi lipsă la poza de grup a parlamentarilor USR. Ce să fie oare? Daca unii au crezut ca a fost o pura intamplare ultima lipsa din poza de grup a parlamentarilor USR de Iasi, aia la care senatorul Bodea si-a relansat ideea transportului local gratuit pentru tot boborul, ei bine, chestiunea pare mai serioasa. Era vorba, cum spuneam si atunci, ca dipotata Cozet a lipsit la acea conferinta de presa comuna, chestie care ar insemna ca parlamentarii ar bascula spre celalalt contracandidat intern pentru fotoliul de la la Primarie. Iata insa ca si la inchinat la moaste, din grupul parlamentarilor USR de Iasi lipseste tot madam Cozet. Dar, stati putin: la convingeri… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

