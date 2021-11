Stiri pe aceeasi tema

- Criza refugiaților de la frontiera dintre Polonia și Belarus se menține in actualitate, șeful cabinetului de la Varșovia afirmand ca tensiunile din ultimele saptamani sunt efectul unui „razboi hibrid impotriva UE”. Dupa cum noteaza Poliitico, premierul polonez acuza „cea mai mare incercare de a destabiliza…

- Partidul Social-Democrat (SPD), Verzii si liberalii (FDP) din Germania intentioneaza sa incheie saptamana viitoare acordul de coalitie guvernamentala, au anuntat marti secretarii generali ai celor trei formatiuni politice, transmit AFP si Reuters. ''Vom face eforturi pentru a ajunge la un…

- Peste 175.000 de romani au semnat pana acum in cadrul campaniei inițiate de PSD de susținere a proiectului de lege depus in Parlament privind plafonarea prețurilor la electricitate și gaze, anunța un comunicat. Proiectul PSD prevede plafonarea pentru 6 luni a prețurilor la energie și gaze la niveluri…

- Compania AstraZeneca a cerut marti Agentiei pentru alimente si medicamente (FDA) din Statele Unite sa autorizeze tratamentul sau anti-COVID-19 bazat pe anticorpi, care ar putea sa devina un medicament cu actiune indelungata si ar putea fi administrat in principal persoanelor cu sisteme imunitare compromise,…

- Verzii germani au anuntat miercuri ca vor sa formeze o coalitie cu Partidul Social Democrat (SPD), care s-a plasat pe primul loc dupa alegerile legislative de la 26 septembrie, si cu Partidul Liberal (FDP), relateaza AFP și Euronews.„Am ajuns la concluzia ca este de-acum logic sa continuam…

- Rusia a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar record de decese asociate Covid-19 si mai mult de 25.700 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 890 de decese in intreaga tara. In prezent, bilantul este de 209.918, potrivit The Guardian. La nivel mondial,…

- Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat, pentru Digi24.ro , ca unul dintre scenariile de la Ministerul Sanatații arata ca am putea ajunge la 17.000 de cazuri de COVID-19 pe zi. „Cel mai probabil, Sars-Cov-2 va exista alaturi de noi pentru o lunga perioada. Toata diferența…

- Atunci când Angela Merkel își va goli biroul din cancelarie, ea va fi egalat recordul stabilit anterior de mentorul ei, Helmut Kohl, ‘eternul cancelar’.Spre deosebire de cei șapte predecesori ai sai, ea va pleca din proprie voința, la sfârsitul unui mandat întreg,…