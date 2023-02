Stiri pe aceeasi tema

- Cei plasati in detentie sunt un antreprenor din provincia Gaziantep si 11 persoane din provincia Sanliurfa, a precizat agentia turca de presa DHA.Prabusirea brutala a unor cladiri, care a aratat proasta lor constructie si care nu le-au lasat practic nicio sansa locuitorilor, starneste furia in tara,…

- Numarul total al deceselor este de 24.208. Oficialii au anuntat ca 20.665 de persoane au murit in Turcia, iar 3.553 in Siria.De asemenea, numarul ranitilor a trecut de 83.000, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.Potrivit presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita in orasul Sanliurfa…

- Douasprezece persoane din sectorul constructiilor au fost arestate in Turcia dupa prabusirea a mii de cladiri in sudul tarii in urma seismului de luni, au relatat sambata media locale, citate de AFP.

- Au trecut șase zile de la primul cutremur din Turcia și Siria, iar operațiunile de salvare, ingreunate de vreme, continua fara incetare. Vineri, o femeie de 70 de ani a fost scoasa de sub ruine dupa 121 de ore. Batrana era „ingropata” sub daramaturi, intr-un oraș aflat langa epicentrul primului seism.…

- Cimitirul principal din provincia turca Gaziantep, la granița cu Siria, s-a umplut dupa cutremurele devastatoare de luni. Mormintele proaspat sapate sunt marcate cu pietre funerare goale, langa care sunt așezate bucați de material din hainele victimelor, pentru a le identifica. In afara cimitirului,…

- Aproximativ 23 de milioane de oameni, inclusiv 1,4 milioane de copii, din Turcia și Siria sunt, probabil, afectați de cutremurele care au avut loc pe 6 februarie, estimeaza Adelheid Marschang, ofițer superior pentru situații de urgența al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), citat de The Guardian.Potrivit…

- Un seism de magnitidinea 7,8 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 4.17 (3.17 ora Romaniei), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri, al carui epicentru a fost localizat in districtul Pazarcik, in apropiere de Gaziantep, in provincia Kahramanmaras (sud-est). Conform ultimelor informații, se pare…

