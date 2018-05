Stiri pe aceeasi tema

- Politia turca a arestat peste 50 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in urma unei serii de raiduri in Istanbul, au anuntat marti mass-media turce, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Arestarile au avut loc luni seara tarziu, la 19 adrese, in circa 10 cartiere…

- Politia turca a arestat 150 de militari suspectati de legaturi cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, relateaza vineri Reuters, scrie agerpres.ro. Agentia de presa turca Anadolu precizeaza ca cei arestati se numara printre cei…

- Politia din Turcia a arestat, vineri, 22 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua FETO, condusa de clericul musulman Fethullah Gulen, pe care Anakara o considera responsabila pentru orchestrarea tentativei de lovitura de stat din 2016, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est de Ankara, cand autobuzul, care venea de la Istanbul si se indrepta spre Tokat, a lovit un camion, a indicat agentia de presa turca. Imagini difuzate in mass-media arata autobuzul cuprins de flacari, apoi carcasa sa…

- Treisprezece presupusi membri ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestati miercuri la Adana, in sudul Turciei, acuzati ca planuiau atacuri vizand cladiri din oras – inclusiv Consultul Statelor Unite, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, relateaza The Associated Press conform News.ro…

- Procurorii din Ankara au emis 20 de mandate de arestare pe numele unor indivizi suspectati de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, iar 12 persoane au fost deja arestate de catre Politia turca, relateaza site-ul agentiei Anadolu, scrie mediafax.ro.

