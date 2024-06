In mandatele lui Adrian Veștea la conducerea administrației județene Brașov, alocarile din bugetul propriu al Consiliului Județean pentru cele 5 spitale clinice de interes județean au atins maxime istorice, care, impreuna cu fondurile europene și guvernamentale atrase, au transformat radical in bine sanatatea brașoveana, atat ca infrastructura, cat și ca dotari la cele mai inalte standarde. O simpla comparație este edificatoare: daca in 2014, alocarile din bugetul propriu al Consiliului Județean pentru cele 5 spitale din subordine erau de 4.929.480 lei, in 2017 – primul an in care bugetul Consiliului…