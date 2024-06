Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 1 iunie 2024, de Ziua Internationala a Copilului, Alianta Franceza din Suceava, in colaborare cu Liceul cu program Sportiv si Academia Olimpica Romana, filiala Suceava au organizat, in zona de agrement de pe malul raului Suceava, competitia sportiva in aer liber Mini-jeux Olympiques Suceava-Paris…

- Un cadou inedit pentru toți copiii, de Ziua Internaționala a Copilului, dar și pentru adulți, la Salina Cacica. Evenimentul se numește „Sport și Sanatate la Salina Cacica" și va avea loc duminica, 2 iunie 2024. Clinica de Recuperare Alexandru organizeaza duminica, la Salina Cacica, ...

- Dupa trei zile de joaca și veselie ce au insoțit copiii pe parcursul Festivalului „AnTanTe”, astazi, 1 iunie, de Ziua Internaționala a Copilului, se da din nou verde in municipiul Buzau pentru distracție și buna dispoziție. Și nu dora pentru copii, ci pentru intreaga familie. De aceasta data distracția…

- Sambata, 1 Iunie 2024, jandarmii va așteapta in Parcul Trivale (zona Grota) pentru a sarbatori impreuna Ziua Internaționala a Copilului. In cadrul acestui eveniment, jandarmii argeșeni colecteaza jucarii pentru cei aflați in centrele de plasament. Astfel, daca ajungeți sambata, 1 iunie, intre orele…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj, Asociația Romania Inteligenta, Clubul Cainilor Utilitari și Academia „Titi Aur” organizeaza la Targu Jiu, intre 31 mai și 2 iunie Zilele Prevenirii Dezastrelor. „Din pacate, situațiile de urgența fac parte din viața noastra și se pot produce intr-o clipa…

- 1 iunie „La Pogor, cu chef de joaca” 2024, in gradina Muzeului Vasile Pogor – Casa Junimea. Ziua de 1 iunie este o zi speciala in care intreaga lume sarbatorește copilaria și recunoaște importanța și drepturile copiilor din intreaga lume. Cunoscuta și ca Ziua Internaționala a Copilului, aceasta sarbatoare…

- Ziua Internaționala a Copilului este sarbatorita la Dambovița Mall și anul acesta in stil mare, cu surprize și activitați captivante pentru copii mai mici și mai mari. Programul este unul atractiv și cuprinde ore in șir de distracție in parcarea exterioara a mall-ului. Aici se va produce magia – și…

- In perioada 1-18 iunie, in Ștrandul Tineretului, va avea loc o expoziție de dinozauri animatronici de mari dimensiuni. Este surpriza pregatita de municipalitate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și marcheaza deschiderea sezonului estival, precum și debutul unei serii de evenimente in Ștrand.…