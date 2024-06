Școala Coresi din Târgoviște își păstrează statutul de Eco-Școală Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG) a apreciat eforturile depuse de conducerea și corpul profesoral al Școlii Gimnaziale Coresi din Targoviște in derularea Programului Eco-Schools in ceea ce privește educația pentru mediu și a evaluat instituția de invațamant ca Eco-Școala. „Suntem incredințați ca ramanerea unitații dvs. școlare in randul școlilor ECO va conduce la un real ... Citește mai mult Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

