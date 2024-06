80 de ani. Debarcarea aliaţilor în Normandia, festivități Regele Charles, care in prezent urmeaza un tratament impotriva cancerului, a condus miercuri, inconjurat de politicieni, veterani si membri ai familiei regale, la Portsmouth, in sudul Angliei, festivitatile care marcheaza cea de-a 80-a aniversare a debarcarii aliatilor in Normandia, transmite France Presse. Monarhul in varsta de 75 de ani, care si-a reluat aparitiile publice la sfarsitul lunii aprilie, in timp ce isi continua tratamentul pentru boala, a tinut un discurs emotionant pe scena alaturi de sotia sa, Camilla. „In timp ce le aducem un omagiu celor care au dat atat de mult pentru a obtine… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

