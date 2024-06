Stiri pe aceeasi tema

- KFC a deschis primul restaurant de tip drive-thru din Hunedoara, anunta Sphera Franchise Group, grupul de companii care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania iar nivel international, restaurante KFC in Republica Moldova si in Italia. „Conducerea Sphera…

- Aceasta fost concluzia seminarului național organizat, in data de 28 mai a.c. de Asociația Inter-Bio in parteneriat cu USH Pro Business, Bio Concept Valea Prahovei și Universitatea Spiru Haret, eveniment in cadrul proiectului european OrganicTargets4EU vizand dezvoltarea accelerata a agriculturii ecologice…

- Intr-o perioada in care costul vieții pare ca se afla pe o traiectorie ascendenta nesfarșita, industria alimentara se confrunta, in prezent, cu o furtuna in adevaratul sens al cuvantului. Pe masura ce inflația forței de munca este mai ridicata decat cea a materiilor prime, impactul asupra operatorilor…

- Sphera Franchise Group, compania care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell in Romania se pregatește sa deschida noi restaurante in țara noastra, urmatoarele pe radar fiind unitațile din Sibiu și Pitești (in Argeș Mall...

- Sphera Franchise Group a inchis 12 restaurante Pizza Hut din Romania. Societatea mai opereaza in țara lanțurile KFC și Taco Bell, conform Profit.ro. Compania a anunțat recent ca anul trecut a fost cel mai bun an din istoria sa, cu vanzari de 1,47 mld. lei si un profit net normalizat in crestere cu…

- Emilia Stroe are aproape doua decenii de experiența in resurse umane. In prezent este director HR in cadrul Sphera Franchise Group, unul dintre cele mai mari grupuri din industria de food service din Romania, care opereaza in sistem de franciza...

- ROCA Industry (BVB:ROC1), holding de materiale de construcții din Romania listat pe Piața Reglementata a Bursei de Valori București (BVB), beneficiaza de astazi, 12 martie, de servicii de Market Maker al Emitentului oferite de BRK Financial Group. ROCA Industry este prezenta pe piața de capital din…

- Viitorul Guvern, care se va forma dupa alegerile din decembrie anul acesta, trebuie sa rezolve problema lipsei forței de munca fie prin adoptarea unor masuri care sa incurajeze reintoarcerea in țara a romanilor, fie prin lansarea unui program concret de creștere a imigrației, similar modelului canadian,…