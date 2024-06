Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a avocatei care, in cursul saptamanii trecute, a sicanat in trafic un motociclist, acesta izbindu-se ulterior de un refugiu de tramvai din zona Belvedere din municipiul Iasi.

- Avocata care a lovit intenționat cu mașina un motociclist și l-a aruncat intr-o stație de tramvai a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. In varsta de 41 de ani, Alexandra Cioata e acuzata de tentativa de omor și parasirea locului accidentului, scrie site-ul cotidianului local Ziarul de Iași.Atenție,…

- O avocata din Iași care a lovit intentionat cu masina un motociclist dupa o sicanare in trafic și a fugit de la locul accidentului, a fost retinuta. Ea este acuzata de tentativa de omor. Avocata Alexandra Cioata a fost reținuta pentru 24 de ore, dupa ce incadrarea inițiala, de vatamare corporala din…

- O avocata din Iasi a fost retinuta pentru 24 de ore pentru tentativa de omor si fuga de la locul accidentului dupa ce, saptamana trecuta, ar fi sicanat in trafic un motociclist, care a ajuns ulterior la spital cu traumatisme

- „Prin ordonanța procurorului de caz, astazi a fost schimbata incadrarea juridica din infracțiunea de vatamare corporala din culpa in infracțiunea de tentativa de omor. Inculpata a fost audiata pentru savarșirea celor doua infracțiuni, respectiv tentativa de omor și parasirea locului accidentului. A…

- Accidentul care a avut loc joi seara in zona Belvedere a fost dezbatut intens pe rețelele de socializare din Iași. In accident au fost implicați o șoferița care conducea un autoturism Mercedes și un motociclist. Cei doi circulau catre CUG, iar accidentul a avut loc in fața bisericii catolice. Accidentul…

