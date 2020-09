Intr-o vreme in care incertitudinea a devenit o constanta, a luat fiinta o structura menita sa aduca linistea! Politia Siguranta Scolara se va ocupa de prevenirea si combaterea delincventei si a bullying-ului in unitatile de invatamant.

Legea care interzice bullying-ul in scoli a intrat in vigoare in noiembrie 2019 și interzice orice comportament care consta in violenta psihologica.

Noua structura va monitoriza daca este respectata sau nu legea in unitatile de invatamant. Potrivit unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Romania se afla, anul trecut, pe locul 3 in Europa…