Câți bani cheltuiesc angajații români pe mâncare. Specialist: „Mâncatul conștient este un lux” In contextul inflației, interesul pentru alimentația sanatoasa printre angajați este mai pronunțat ca niciodata, chiar daca acest lucru poate deveni o povara pentru bugetele lor. Potrivit unui studiu realizat in Romania, aproape jumatate dintre angajați cheltuiesc aproximativ 40% din venitul lunar pe alimente. In aceste condiții, cardurile de masa sunt percepute ca un instrument esențial pentru menținerea echilibrului bugetar in ceea ce privește hrana, 8 din 10 angajați afirmand ca tichetele de masa le imbunatațesc puterea de cumparare, iar 7 din 10 menționand ca acestea contribuie semnificativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

