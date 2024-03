Stiri pe aceeasi tema

- In contextul inflației, interesul pentru alimentația sanatoasa printre angajați este mai pronunțat ca niciodata, chiar daca acest lucru poate deveni o povara pentru bugetele lor. Potrivit unui studiu realizat in Romania, aproape jumatate dintre angajați cheltuiesc aproximativ 40% din venitul lunar pe…

- Federația „Sanatatea din Romania” acuza Executivul ca marirea salariala „mult promisa s-a micsorat” pentru personalul TESA si pentru personalul suport din spitale. In timp ce Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania se pregatește pentru marele protest anunțat pentru 11 martie, in București,…

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, 13 februarie, la Prima News, ca si-a depus candidatura pentru alegerile europarlamentare și așteapta decizia PSD Bucuresti. „De ce o fac? Pentru ca eu consider ca am suficienta experienta si in administratie si in relatiile internationale”, a…

- Reprezentantii Federatiei "Solidaritatea Sanitara" din Romania (FSSR) anunta ca vor continua actiunile de protest, urmand ca pe 11 martie sa organizeze un miting, deoarece nu considera suficienta propunerea Guvernului de majorare cu 20% a salariilor de baza a angajatilor din sistemul de sanatate pentru…

- Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, Nr. 101 din data de 2 februarie 2024, a publicat o instrucțiune emisa de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, privind instituirea starii de alerta epidemiologica determinata de gripa. "Avand in vedere creșterea numarului de cazuri de imbolnavire prin gripa și…

- Fondul Monetar Internațional susține ca deficitul bugetar din Romania va trece de 6% din Produsul Intern Brut (PIB) in urmatorii ani, din cauza noii legi ai pensiilor și spune ca sunt necesare noi masuri pentru a-l reduce, recomandand reducerea suplimentara a pragului pentru microintreprinderi și un…

- Stimati guvernanti, noi transportatorii si agricultorii protestatari spontani independenti, va prezentam urmatoarele problemele in a fi solutionate: -Recunoașterea transportului rutier drept sector economic strategic și elaborarea unor masuri care sa susțina acest sector economic pentru a ramane…

- In urma primei ședințe de Guvern din anul acesta, s-au stabilit o serie de decizii prin care sunt onorate angajamentele asumate de premierul Marcel Ciolacu privind domeniul Sanatații in Romania. Principalele decizii luate sunt: deblocarea a unui cuantum aproximativ de 8000 de posturi in domeniul Sanatații,…