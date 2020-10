Poliţia scoate bani frumoşi din nunţi şi cumetrii în această perioadă Politistii amendeaza „la foc automat" patroni de restaurante si localuri care organizeaza nunti si botezuri. Sambata, administratorul unui local a primit o amenda de 5.000 lei deoarece a organizat un botez. „In urma controlului efectuat la data de 17 octombrie, la un restaurant din municipiul Iasi, s-a constatat faptul ca in interior era organizat un botez cu participarea mai multor persoane, lucru care contravine noilor masuri de protectie si distantare so (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

