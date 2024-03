Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Musteața, a susținut o conferința de presa privind evaluarea implicarii Federației Ruse in procesele electorale din Republica Moldova, in 2024-2025.

- Poliția din Spania a destructurat o rețea de sclavie condusa de romani. ”Patriarhul”, cum era poreclit șeful gruparii, și familia sa duceau o viața de lux. Un caz de sclavie intr-o regiune importanta din Spania implica romani. Șeful gruparii, cunoscut sub numele de "Patriarhul", și familia sa traiau…

- Un incendiu pe teritoriul unui depozit de petrol din districtul Kursk din regiunea Kursk a avut loc in urma unui atac al unei drone ucrainene. Șeful regiunii, Roman Starovoyt, a anunțat acest lucru pe canalul sau Telegram, anunța TASS. „Ca urmare a unui atac al unui UAV ucrainean in regiunea Kursk,…

- Europarlamentara letona Tatjana Zdanoka, acuzata ca a spionat pentru Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei de la preluarea primului mandat in legislativul european, a dat asigurari, marti, in fata colegilor sai ca este un agent, dar un agent al pacii si pledeaza pentru o Europa fara fascism.…

- Șeful PSD Marcel Ciolacu nu vrea sa pațeasca precum Victor Ponta la alegerile din 2014, cand diaspora a facut diferența la voturi, astfel ca este posibil sa organizeze cel puțin 2 zile de vot pentru romanii din strainatate, „ca sa nu se creeze emoție in diaspora”. Ciolacu a declarat, la sediul PSD,…

- Zeci de persoane au protestat miercuri, 24 ianuarie, in Yakutsk (estul Siberiei), dupa ce un localnic a fost ucis intr-un conflict cu un barbat din Tadjikistan, relateaza SakhaDay, potrivit Meduza.Șeful adjunct al Poliției, Oleg Lebed, a ieșit in spațiul public și a incercat sa-i convinga pe oameni…

- Generalul Kirilo Budanov, șeful direcției de informații militare a Ucrainei (GUR), afirma ca lumea a facut o greșeala fundamentala in privința Rusiei in supozițiile sale de dinaintea inceperii razboiului. „Toata lumea a crezut ca Moscova are o armata puternica, dar o economie slaba. S-a dovedit a…

- „Slava Domnului, a aparut Romania inteligenta si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, m-a ajutat pur si simplu”, așa și-a exprimat președintele ucrainean Volodimir Zelenski mulțumirea pentru ajutorul dat fermierilor ucraineni. O decizie, care, insa a cauzat prejudicii enorme agricultorilor noștri.…