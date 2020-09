Poliţia Capitalei: Trei bărbaţi, arestaţi preventiv pentru mai multe furturi din locuinţe Trei barbati, cercetati in mai multe cauze de furt calificat, au fost arestati preventiv, fiind prinsi in flagrant delict imediat dupa ce ar fi patruns, prin efractie, in doua locuinte din municipiul Giurgiu, potrivit Politiei Capitalei. Conform sursei citate, cercetarile au fost declansate in luna iunie, cand un barbat a reclamat ca persoane necunoscute au patruns in locuinta sa, de unde au sustras mai multe bunuri. Ulterior, o femeie a reclamat ca la intoarcerea de la serviciu a constatat ca i s-a patruns in apartament si ca ii lipsesc mai multe bijuterii. In ambele cazuri au fost constatate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati, cercetati in mai multe cauze de furt calificat, au fost arestati preventiv, fiind prinsi in flagrant delict imediat dupa ce ar fi patruns, prin efractie, in doua locuinte din municipiul Giurgiu, potrivit Politiei Capitalei, informeaza Agerpres.Conform sursei citate, cercetarile…

- Patru barbati din Braila au fost arestati preventiv vineri, pentru 30 de zile, pentru savarsirea de infractiuni de trafic de droguri de mare risc, potrivit unui comunicat de presa remis de IPJ Braila. Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati - Serviciul de Combatere…

- Doi barbati au fost arestati preventiv in urma unei altercatii pe care au avut-o cu un taximetrist in Sectorul 3 din Capitala. Taximetristul a fost ranit si a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Rețineri in București, unde doi barbați au reușit sa cumpere mașini cu acte false. Doi barbați cu varste de 38 și 41 de ani au fost reținuți de polițiștii din Capitala dupa ce au cumparat doua mașini, carduri de combustibil și materiale de construcții cu documente false.Potrivit unui comunicat…

- Poliția Capitalei a oferit lamuriri despre indivizii incatușați marți, in plina strada. Patru barbati cu varste cuprinse intre 31 si 40 de ani au fost prinsi in flagrant delict, in Buzau, dupa ce au furat din borseta unui batran de 77 de ani bani si carduri bancare. Infractorii erau filați de polițiști…

- Polițiștii au reținut trei barbați din comuna Buzescu, cu varste cu prinse intre 35 și 41 de ani, banuiți de comiterea infracțiunilor de furt, inșelaciune și distrugere, comise pe raza județelor Teleorman, Giurgiu și Mehedinți. Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca, la data de 10.02.2020, dupa…

- Doi barbați prinși in flagrant cand vindeau doua kilograme de cannabis in Arad au fost arestați, acuzați de trafic de droguri de risc, scriu jurnaliștii de la Mediafax. Cei doi barbați au varste cuprinse intre 20 și 40 de ani și aveau asupra lor doua kilograme de cannabis, pentru vanzare. Polițiștii…

- Trei barbati care au lovit cu pumnii si picioarele un barbat, pe o strada din Poplaca, judetul Sibiu, sunt cercetati penal. Victima a ramas inconstienta pe caldaram, in timp ce suspectii au amenintat si un alt localnic. Anchetatorii nu au stabilit ca agresorii sa fi avut vreun motiv al violentelor.…